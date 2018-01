Rossi (LeU): “Prodi? Suo attacco gratuito e non sposta voti, elettori delusi da Pd di Renzi”

(Agenzia Vista) Bruxelles, 31 gennaio 2018

"Per Prodi LeU divide il centrosinistra? Suo attacco gratuito e non sposta voti, elettori delusi da Pd di Renzi". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana ed esponente di Liberi e Uguali, Enrico Rossi a margine della sessione plenaria del Comitato delle Regioni che si è svolta a Bruxelles

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev