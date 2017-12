Natale, Festa di Speranza. Mons. Nosiglia celebra la Santa Messa in duomo FOCUS

(Agenzia Vista) Piemonte VdA Torino, 25 dicembre 2017

L'Arcivescovo di Torino, Mons. Cesare Nosiglia ha officiato la Santa Messa in occasione del 25 dicembre. Nelle sue parole, il messaggio di fratellanza tra i popoli, che deve avvenire attraverso una maggiore serenità e pace nei confronti del prossimo e un appello verso le persone di aprire il cuore verso gli altri. SOno le relazioni più serene sono in grado di far crescere il seme della pace e della speranza per tutti Courtesy Rete 7