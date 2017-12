Pranzo solidale di Natale per i bisognosi di Torino FOCUS

(Agenzia Vista) Piemonte VdA Torino, 25 dicembre 2017

Nel giorno di Natale, un pranzo organizzato a favore dei piu' bisognosi. E' avventuo in un locale di Torino, vestito a festa per omaggiare chi in difficoltà di un buon pranzo in occasione della ricorrenza. Courtesy Rete 7