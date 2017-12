Bilancio Piemonte 2017, Chiamparino annuncia grandi investimenti e risanamento bilancio FOCUS

Conferenza Stampa di fine anno per la Regione Piemonte: il presidente Sergio Chiamparino soddisfatto per i lavori di risanamento di bilancio della sua Giunta e per gli investimenti programmati che ammontano a circa un milardo di euro

