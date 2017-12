Baby gang in azione a Torino, sei denunce SERVIZIO

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 28 dicembre 2017

Baby gang in azione a Torino, dove all'alba di Santo Stefano due persone sono state aggredite e rapinate in strada da sei giovani, tra cui tre minorenni. La polizia li ha identificati e denunciati per rapina e lesioni aggravate Courtesy Rete7