Smog in calo, Torino revoca blocco auto SERVIZIO

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 28 dicembre 2017

Torino sospende le misure antismog per effetto della riduzione delle polveri sottili nell’aria. Tornano dunque a circolare da domani le auto diesel Euro 3, 4 e 5. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale in base alle previsioni dell’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, secondo cui fino a domani le Pm10 resteranno sotto la soglia d’attenzione per effetto delle condizioni meteo. Courtesy Rete7