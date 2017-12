Appartamento sventrato da esplosione nell’entroterra di Sanremo, l’intervento dei vigili del fuoco

Vigili del Fuoco e 118 in azione a Bajardo, per l'esplosione in un appartamento in via San Salvatore 37, di fronte al Comune causata da una bombola del gas. Un uomo di 77 anni, Livio Raffa è rimasto ferito sotto le macerie. Sono intervenute squadre del distaccamento di Imperia e Sanremo _ Courtesy Vigili del Fuoco

