Basket, impresa Fiat Torino in Eurocup, travolto Bayern Monaco FOCUS

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 02 gennaio 2018

Vittoria a sorpresa della FIAT Torino Auxilium in Eurocup al PalaRuffini contro il Bayern Monaco: i tedeschi non avevano mai perso nel girone di qualificazione. Decisivo il primo tempo in cui la FIAT ha scavato un parziale di 46-32. Courtesy Rete7