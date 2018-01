Bus elettrico a Genova, Beltrami (amm. unico Amt): Pronti a mobilita’ sostenibile

(Agenzia Vista) Liguria, 15 gennaio 2018

Partita a Genova la sperimentazione da parte di Amt di un bus elettrico di ultima generazione. Per due mesi i tecnici dell'azienda di trasporto pubblico avranno a disposizione, in comodato d'uso, un bus elettrico per poter testare il mezzo in ambito genovese. A questa prima prova seguiranno altre sperimentazioni con veicoli di tipologie e dimensioni diverse: obiettivo, raccogliere dati sulle performance dei mezzi, per definire il modello di trasporto pubblico locale di Genova. La prima linea su cui verrà sperimentato il bus è la linea 518, interna all'Ospedale San Martino. "Nel 2018 raccogliamo gli elementi tecnici - spiega l'amministratore unico di Amt, Marco Beltrami - e i primi finanziamenti potrebbero arrivare nel 2019-2020" _ Courtesy Giuseppe Sciortino

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev