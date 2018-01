Ventuno cittadini piemontesi premiati con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana FOCUS

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 20 gennaio 2018

Cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite con decreto del Presidente della Repubblica, a 27 insigniti della provincia di Torino che si sono distinti per benemerenze verso la Nazione in svariati campi nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. La cerimonia alla Biblioteca Nazionale di Torino Courtesy Rete7