Appendino, non allontaneremo mai clochard con la forza

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 25 gennaio 2018

"L'emergenza povertà è fatta di uomini e donne che hanno bisogno di aiuto, e per quanto ci riguarda una persona che dorme al freddo in via Bologna non è diversa da una che dorme in via Roma". La sindaca Chiara Appendino, ribadisce così - su Facebook - che la Città non chiederà "mai un allontanamento forzoso" dalle vie del centro di Torino. Courtesy Rete7