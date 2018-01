Regeni, fiaccolata per verità e giustizia anche a Genova, lo speciale

(Agenzia Vista) Liguria, 25 gennaio 2018

L'Italia si tinge di giallo per Giulio Regeni. A due anni esatti dalla scomparsa al Cairo del ricercatore friulano, alle 19.41, l'ora dell'ultimo messaggio inviato da Giulio - oltre 100 piazze da Nord a Sud hanno risposto all'appello della famiglia e di Amnesty International e, con fiaccole gialle, hanno chiesto verità e giustizia per il giovane torturato e ucciso in Egitto. A Genova, in centinaia si sono dati appuntamento nella centralissima piazza De Ferrari _ Courtesy Giuseppe Sciortino

