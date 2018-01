Sconto per arabi al museo Egizio, i torinesi “D’accordo con leghisti, e’ ingiusto”

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 22 gennaio 2018

Infuria la polemica sul Museo Egizio di Torino dopo che il leader dei Giovani Padani Andrea Crippa aveva postato un video, diventato virale, in cui con una telefonata dimostrava l'esistenza dei biglietti omaggio per i cittadini dei paesi arabi. Il centralino del Museo è stato subissato di telefonate di protesta da parte di persone indignate per l'iniziativa. La direzione del Museo, dal canto suo, ha denunciato Crippa accusandolo di aver montato il video con una finta telefonata; lo stesso Ministro Franceschini si è espresso a favore del museo denunciando la mancanza di tolleranza e il clima d'odio fomentato dai leghisti. Nelle parole dei cittadini torinesi lo sdegno per questa iniziativa ritenuta discriminatoria nei confronti degli italiani, ma anche, al contrario, il sostegno per un'idea promozionale sicuramente innovativa Courtesy Rete7