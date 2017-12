Musei Torino, dipendenti a rischio protestano davanti sede Fondazione e Comune SERVIZIO

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 28 dicembre 2017

Si è dipanata tra la sede centrale e piazza palazzo di città la protesta dei lavoratori della Fondazione Torino Musei contro il piano di riduzione del personale, ribadito dall'ente ai rappresentanti sindacali. "La protesta continua perché non abbiamo avuto risposte e finché non ci saranno soluzioni concrete", hanno i lavoratori che sono stati raggiunti dall'assessora alla Cultura della Città, Francesca Leon. Siamo nella situazione paradossale – hanno aggiunto - in cui noi dobbiamo rassicurare loro che faremo i bravi". Courtesy Rete7