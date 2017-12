Influenza sotto controllo, 36mila casi registrati in Piemonte SERVIZIO

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 28 dicembre 2017

Ad oggi sono 36.000 le persone colpite dall'influenza in Piemonte, con una incidenza di 7,9 casi per mille assistiti. La fascia d'età più colpita è sempre quella infantile - 27 casi per mille assistiti - mentre per gli adulti l'incidenza è di 9 casi per mille e per gli ultra65enni di 3 casi. I dati si riferiscono alla settimana dal 18 al 24 dicembre e sono resi noti dal SeReMi, il servizio regionale di riferimento epidemiologico per la sorveglianza, la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive. L'andamento della curva epidemica è simile a quello della stagione scorsa, spiega la Regione Piemonte che non segnala situazioni di particolare criticità. Il picco dell'influenza è infatti previsto nelle prossime settimane. E' ancora possibile vaccinarsi, come già fatto ad oggi da 605 mila piemontesi. Lo scorso anno furono in tutto 640 mila. Courtesy Rete7