Inzaghi (all Lazio): Caceres un valore aggiunto per il finale di stagione

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2018

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Chievo Verona. / fonte ss Lazio

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev