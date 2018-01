Economia, Toti: L’Italia cresce non per merito di Gentiloni

(Agenzia Vista) Liguria, 24 gennaio 2018

"L'Italia è un paese in crescita non per i meriti di Gentiloni ma perche è ripartita l'economia mondiale, inoltre cresciamo come fanalino di coda del continente. La ripresa esterna è molto più di quella interna, all'interno mancano i meccanismi per valorizzare un trend positivo ripartito in tutto il mondo, questo è il più grave errore di Gentiloni e questo è alla base della necessità di cambiare Governo in questo paese". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine del convegno 'The New Silk Road for Italy', organizzato a Genova dal Comune e dal Rina.

Courtesy Giuseppe Sciortino

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev