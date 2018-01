Elezioni, Pinotti: Nessuna paura che la Liguria mi tradisca

(Agenzia Vista) Liguria, 29 gennaio 2018

"Non ho paura che la Liguria mi tradisca, la scelta e' stata fatta perche' ho visto l'operato positivo del Governo e riteniamo sia utile avere i ministri candidati in piu' Regioni possibili". Lo ha detto il ministro della Difesa Roberta Pinotti stasera a Genova, motivando la sua candidatura in un collegio uninominale in Liguria, ma anche al proporzionale in Piemonte e Toscana _ Courtesy Giuseppe Sciortino

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev