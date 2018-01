Elezioni, Cofferati (LeU): Investimenti, ricerca e innovazione sono le nostre priorita’

(Agenzia Vista) Liguria, 30 gennaio 2018

Intervista a Sergio Cofferati, europarlamentare e candidato alle elezioni Politiche del 4 marzo in Liguria per Liberi e Uguali, a margine della conferenza stampa di presentazione delle liste dei candidati per Camera e Senato del partito di Pietro Grasso per i collegi liguri _ Courtesy Giuseppe Sciortino

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev