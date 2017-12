De Luca contro M5s in Regione: calpestate dignita’ della maggioranza, siete anti democratici

(Agenzia Vista) Napoli, 23 dicembre 2017

''Ho ascoltato l'intervento del collega Cammarano che ha fatto un appello al dialogo richiamando comportamenti che sono normali nella Regione Lombardia, dove in genere si discute nel merito e si ha molto senso delle istituzioni. Io le potrei raccontare tutte le offese che abbiamo ascoltato per l'ennesima volta anche questa sera. Tutto l'atteggiamento orientato a calpestare la dignita' della maggioranza''. Queste le parole di Vincenzo De Luca, presidente della giunta regionale della Campania, durante il suo intervento in Consiglio Regionale dopo l'approvazione del bilancio previsionale 2018. fonte Facebook

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev