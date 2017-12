Toti: Autonomia della Liguria, doveroso procedere in questa direzione

(Agenzia Vista) Liguria, 28 dicembre 2017

La Liguria scende in campo per chiedere al governo maggiore autonomia e le risorse per esercitarla. La Giunta regionale, su proposta del presidente Giovanni Toti e della vicepresidente e assessore alla Sanita' Sonia Viale, ha dato mandato al governatore di richiedere formalmente all'Esecutivo di avviare la trattativa, ai sensi dell'articolo 116 (terzo comma) della Costituzione, "per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia".: Courtesy Giuseppe Sciortino

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev