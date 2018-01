Elezioni Lazio, Di Maio: io e tutto il M5s sosteniamo Roberta Lombardi

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2018

''A chi dice che io mi sono smarcato da Lombardi dico che non solo io sono al fianco di Roberta come lo e' tutto il M5S ma soprattutto noi stiamo insieme e al fianco dei cittadini laziali che sono stati abbandonati dalla politica''. Queste le paorle di Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, durante il suo intervento alla presentazione del programma di Roberta Lombardi candidata alle presidenza della Regione Lazio per il Movimento 5 Stelle. fonte Facebook

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev